Carpenter Technology Corporation se consacre à la fabrication, à la production et à la distribution de métaux spéciaux. La société opère dans deux secteurs : Specialty Alloys Operations (SAO) et Performance Engineered Products (PEP). Le segment SAO comprend les opérations de fabrication d'alliages et d'acier inoxydable. Ces activités sont réalisées dans des usines situées principalement à Reading et Latrobe, en Pennsylvanie, et dans les régions avoisinantes, ainsi qu'en Caroline du Sud et en Alabama. Le segment PEP comprend les activités différenciées de l'entreprise. Ce segment comprend l'entreprise de titane Dynamet, l'entreprise d'additifs Carpenter et les entreprises de distribution de Latrobe et du Mexique. Il fournit des matériaux à base d'alliages spéciaux et des solutions de traitement pour des applications critiques sur les marchés de l'aérospatiale, de la défense, de la médecine, des transports, de l'énergie, de l'industrie et de la consommation. La société exploite son propre réseau de centres de service et de distribution, situés aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Asie.

Secteur Acier