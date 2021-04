Carpinienne de Participations

Carpinienne de Participations: Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 4 mai 2021



13-Avr-2021 / 17:54 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS Société anonyme au capital de 4.786.635 euros Siège social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS 768 801 243 RCS Paris Paris, le 13 avril 2021 MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES INFORMATIONS RELATIVES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 4 MAI 2021 La société Carpinienne de Participations rappelle à ses Actionnaires que dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, telles que prorogées par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, l'Assemble?e ge?ne?rale annuelle ordinaire et extraordinaire de la Société se tiendra a? huis clos le 4 mai 2021 à 9 heures 30 au siège social, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y participer ne soient présents physiquement. L'avis préalable de réunion à l'Assemblée, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 29 mars 2021 (bulletin n° 38). L'avis de convocation à l'Assemblée sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 14 avril 2021 (bulletin n° 45), ainsi que dans le journal d'annonces légales « Les Petites Affiches » du 14 avril 2021. Les modalités de participation en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président à cette assemblée figurent dans ces avis. Compte-tenu de la situation actuelle où les délais postaux sont incertains, il est recommandé d'utiliser les envois électroniques et de privilégier également les demandes par voie électronique à l'adresse servicejuridique@euris.fr. Les informations et documents relatifs à cette Assemblée, et en particulier le rapport annuel, peuvent être consultés sur le site internet de la Société : http://www.carpinienne-de-participations.fr, rubrique Assemblée générale. L'ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée sont tenus à la disposition des Actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, en particulier dans le respect des mesures administratives, dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, prises en vue de limiter ou d'interdire les déplacements ou les rassemblements collectifs. Contact : M. Didier Lévêque Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email : contact-sacp@euris.fr http://www.carpinienne-de-participations.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : PJ