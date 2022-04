Carpinienne de Participations

Carpinienne de Participations: Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 18 mai 2022



26-Avr-2022 / 19:06 CET/CEST

CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS Société anonyme au capital de 4.786.635 euros Siège social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS 768 801 243 RCS Paris Paris, le 26 avril 2022 MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES INFORMATIONS RELATIVES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2022 La société Carpinienne de Participations informe ses Actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemble?e ge?ne?rale annuelle ordinaire et extraordinaire le mercredi 18 mai 2022, à 9 heures 15, au siège social. L'avis préalable de réunion à l'Assemblée générale, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 8 avril 2022 (bulletin n° 42). L'avis de convocation à l'Assemblée générale sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 27 avril 2022 (bulletin n° 50), ainsi que dans le journal d'annonces légales « Actu juridique » du 27 avril 2022. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis. L'ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée sont tenus à la disposition des Actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les informations et documents relatifs à cette Assemblée, et en particulier le rapport annuel, peuvent être consultés sur le site internet de la Société : http://www.carpinienne-de-participations.fr, rubrique Assemblée générale. Contact : M. Didier Lévêque Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email : contact-sacp@euris.fr http://www.carpinienne-de-participations.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



