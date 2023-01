Suspension des actions de Carr's suite au retard de la publication des résultats annuels

Carr's Group PLC - Groupe spécialisé dans l'agriculture et l'ingénierie basé à Carlisle, en Angleterre - Les actions sont suspendues à partir de mercredi car la société n'a pas été en mesure de publier ses résultats pour l'exercice clos le 3 septembre 2022 avant mardi. Carr's déclare travailler en étroite collaboration avec son auditeur Grant Thornton UK LLP pour publier les résultats ce mois-ci. Confirme que ses performances pour l'exercice 2022 sont conformes aux attentes et supérieures à celles de l'exercice précédent. Pour l'exercice clos le 28 août 2021, Carr's a enregistré un bénéfice avant impôt de 12,1 millions de livres sterling et un chiffre d'affaires de 417,3 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 121,62 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 21%

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

