Carrefour : Berenberg relève son conseil à l'achat

Berenberg a relevé mardi sa recommandation sur le titre Carrefour de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 18,8 à 23,1 euros, soit un potentiel haussier de l'ordre de 15%.



Dans une étude consacrée au secteur européen de la grande distribution, la banque allemande se dit optimiste concernant le groupe français, entré selon elle dans une nouvelle phase de son développement.



L'intermédiaire salue en particulier l'attention que Carrefour accorde désormais à la génération de flux de trésorerie disponible (FCF), ainsi qu'à ses efforts en matière de réductions de coûts.



D'après Berenberg, le distributeur est bien positionné pour faire face aux pressions inflationnistes et devrait conserver ses parts de marché dans l'Hexagone, ce qui devrait favoriser d'après lui une reprise des marges bénéficiaires et une hausse des résultats.



L'établissement germanique explique que l'amélioration de la position de trésorerie devrait permettre d'alimenter les rachats d'actions, d'autres redistributions aux actionnaires étant aussi susceptibles d'être entretenues par une éventuelle 'rationalisation' du portefeuille d'activité.



A en croire Berenberg, le prochain événement à suivre sera la tenue, dans le courant du second semestre, de la prochaine réunion d'investisseurs qui devrait permettre de lever le voile sur le prochain plan stratégique du groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.