Carrefour : Invest Securities ajuste sa cible

Invest Securities maintient sa note 'neutre' sur le titre Carrefour, avec un objectif de cours relevé de 17,7 à 18 euros.



Selon le bureau d'analyses, le retour au premier plan de l'inflation alimentaire en Europe n'a pas créé le contexte positif que l'on pressentait début 2022 dans la Grande Distribution, mouvement trop fort et trop rapide pour ne pas détruire de la valeur.



Dans ce contexte, 'la stratégie du groupe n'est pas en cause', estime Invest qui souligne que 'le vrai problème pour 2023 est que CARREFOUR reste à notre avis trop tributaire de multiples conditions exogènes qui lui échappent'.



Pour le broker, 'dans un contexte de dérive croissante des OPEX, l'aléa principal serait sans doute de voir l'inflation alimentaire s'infléchir rapidement.'



