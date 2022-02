Carrefour Invest Securities ajuste son objectif

Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur le titre et ajuste son objectif de cours à 20,10 E (contre 20,30 E) après l'annonce des résultats 2021.



' Etant partout en Europe comme au Brésil, en alimentaire comme en non alimentaire, l'inflation pourrait favoriser un regain de momentum pour ce qui demeure le coeur de métier du groupe, l'hypermarché, dans une logique de reconquête de trafic intégrant le non alimentaire ' indique l'analyste.



' Dans ce cadre, nous attachons une importante relative à la publication des chiffres 2021 qui sont tout juste satisfaisants mais qui préparent bien le terrain pour accélérer en 2022 avec l'appui des relais de croissance du Brésil (intégration Grupo Big, activités financières) dans un contexte monétaire plus favorable ' rajoute Invest Securities.



