01/09/2020 | 09:15

Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Carrefour, Invest Securities ajuste son objectif de cours de 14 à 14,5 euros, jugeant que le titre 'reste dans une espèce de no man's land, faute de performances comportant l'assurance d'une croissance à nouveau rentable'.



'Pourtant, les impulsions sont là, la stratégie plutôt convaincante, et l'engagement des forces vives de Carrefour bien réel, à l'image d'une DG qui multiplie les initiatives et dont la motivation ne fait guère de doutes', reconnait l'analyste.



Il note toutefois que les résultats montrent toujours les limites d'un modèle dominé par l'hypermarché en France et une surexposition à des pays très vulnérables à la crise sanitaire, et pense que le dernier quadrimestre peut encore rebattre les cartes dans un sens défavorable.



