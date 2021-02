Carrefour : Invest Securities ne change pas son conseil

L'analyste estime que Carrefour a atteint ses objectifs annuels. Il indique que la bonne nouvelle est l'accélération de la croissance du CA T4 France au niveau inédit de +5,5% en LFL.



' Les résultats sont strictement en ligne avec le consensus, à l'étiage en ce qui concerne l'EBIT ajusté (2,048MdsE) en considérant comme des charges courantes les bonus alloués aux salariés dans la gestion de la crise sanitaire. Crise d'ailleurs à laquelle Carrefour ne fait que peu référence (pas plus que dans la publication du Brésil) ' explique Invest Securities.



' Comme s'il n'avait pas bénéficié d'un effet d'aubaine ! Ce manque apparent de recul par rapport à la crise sanitaire nous interpelle alors que le message société pour 2021 est plutôt positif. Notre question principale est de savoir ce qui se passera en France, et ailleurs, lorsque les chiffres se heurteront à une base de référence spécialement demandeuse, face à une dilution très progressive des couts associés à la pandémie ' rajoute le bureau d'analyses.

Pas question à ce stade d'ajuster nos prévisions de résultats (EBIT (e) pour 2021 à 2,327MdsE).



L'analyste confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 15,20 E.



