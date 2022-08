Carrefour : JPMorgan dégrade sa recommandation

JPMorgan a dégradé mardi sa recommandation sur le titre Carrefour, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 21,5 à 20,5 euros en raison du manque de catalyseurs qui entoure selon lui le distributeur.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier met en évidence une dynamique peu porteuse dans l'immédiat, illustrée par les indicateurs d'activité peu encourageants publiés cet été.



Pour JPMorgan, la situation maussade de la France et du reste de l'Europe n'est pas contrebalancée par la vigueur du Brésil, ce qui lui fait penser que le numéro un français de la grande distribution pourrait amorcer un cycle de révision à la baisse de ses prévisions de résultats sous l'effet de la flambée de l'inflation.



Parallèlement, les conditions de marché actuelles laissent peu de place au scénario d'un rapprochement, une perspective qui avait été à l'origine de la récente appréciation du multiple de valorisation de l'action, rappelle-t-il.



Si JPMorgan souligne que le groupe est bien parti pour reverser à ses actionnaires plus de 25% de sa trésorerie via des rachats d'actions et des dividendes sur les trois prochaines années et que le titre demeure toujours aussi bon marché, il dit aujourd'hui voir davantage de visibilité et un meilleur profil risque/rendement du côté du néerlandais Ahold.



