Carrefour : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Carrefour, avec un objectif de cours inchangé de 19 euros.



Le bureau d'analyses rapporte qu'à l'occasion de son CMD (journée des investisseurs), Carrefour a expliqué qu'il allait poursuivre le développement dans la même veine que le plan 2022 - à savoir notamment la poursuite des ventes à marque propre (MDD), à un niveau cible de 40% des ventes en 2026 vs 33% en 2022 et 25% en 2018.



'En outre, le groupe devrait poursuivre son expansion de parc, au Brésil avec l'augmentation de son objectif d'ouvertures d'Atacadao à 30/an vs 20/an et en France, avec un objectif d'ouvertures de 2400 magasins de proximité (contact/city/express) d'ici 2026', poursuit l'analyste.



Carrefour compte réaliser 1 MdE/an sur 2023-2026 d'économies de coûts (total de 4 MdsE) et vise une progression de marge d'EBITDA et d'EBIT progressive à horizon 2026.



'Au global, le CMD nous semble avoir une saine ambition de croissance et d'expansion, tout en ayant à coeur de faire progresser le FCF et le retour aux actionnaires', souligne l'analyste.





