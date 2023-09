CARREFOUR : conseil 'surperformance' confirmé chez Oddo BHF

Oddo BHF maintient son conseil de "surperformance" sur le titre Carrefour avec un objectif de cours inchangé de 20 euros, au lendemain de la sortie en librairie d'un ouvrage consacré au distributeur.



Dans ' Carrefour, la grande arnaque ', Jérôme Coulombel, ex-salarié du groupe, décrit notamment le système de franchise comme ' un moyen pour Carrefour d'extraire de la valeur sur le dos de ses franchisés '.



Selon Oddo BHF, la question principale que soulève ce livre d'un point de vue risque opérationnel est celle de la capacité du groupe à continuer à recruter des candidats-franchisés.



' Si la polémique devrait prendre, le risque financier à court terme serait que le groupe consente à redistribuer un peu de valeur aux franchisés mécontents ', estime le broker.



L'ouvrage évoque aussi la négociation avec les fournisseurs et certaines tactiques, parfois répréhensibles et condamnées (comme la RCD coté Carrefour, ou l'entente côté fournisseurs).



Enfin, le livre décrit les pertes d'avantages liés au passage de magasins intégrés à franchisés et la baisse du nombre de salariés de Carrefour en France.



Si cette configuration peut faire penser au cas Orpéa (groupe de maisons de retraite qui s'était retrouvé au centre d'une polémique nationale après la parution d'un livre d'enquête), les risques sont ici' bien moindres ' estime Oddo BHF.



L'analyste met ainsi en avant le faible nombre de franchisés potentiellement mécontents (quelques centaines selon l'ouvrage) ainsi que la situation financière de Carrefour qui n'est pas endetté comme l'était Orpéa.





