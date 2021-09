Agache "capitule" et solde son aventure chez Carrefour, dont l'action accuse le coup

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Agache, la société d'investissement du milliardaire Bernard Arnault, a annoncé mercredi avoir cédé sa participation résiduelle de 5,7% dans le capital du distributeur Carrefour, pour un montant de 724 millions d'euros, soit 16 euros par action.

Ce prix de cession représente une décote de 5% par rapport au dernier cours de Bourse coté de Carrefour. Mardi soir, le titre du groupe de distribution a clôturé en baisse de 0,4%, à 16,85 euros. Il perd 5,2% mercredi, à 15,98 euros.

L'opération a pris la forme d'un placement réalisé par construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels, à l'issue duquel Agache ne détient plus aucune action Carrefour. Agache et sa filiale Cervinia Europe détenaient jusqu'alors respectivement 0,47% et 5,27% du capital de Carrefour.

Ce placement a été dirigé par Société Générale en qualité de coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé, et par BNP Paribas et Natixis en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés.

"Le règlement-livraison des actions interviendra le 3 septembre 2021", a précisé Agache dans un communiqué.

"Bernard Arnault capitule et semble ne plus croire à une reprise prochaine des discussions en vue d'un rapprochement entre Carrefour et Couche-Tard", a déclaré un analyste basé à Paris à l'agence Agefi-Dow Jones.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

