Auchan: bénéfice en fort recul en 2021, difficultés en France

Lille (awp/afp) - Le distributeur Auchan a enregistré un bénéfice net en recul d'environ 50% en 2021, année à nouveau marquée par l'impact des mesures sanitaires, en particulier en France, où les difficultés persistent.

Le bénéfice net d'ELO, la holding du distributeur - ex-Auchan Holding, propriété de l'Association familiale Mulliez (AFM) - s'est établie à 344 millions d'euros (356,1 millions de francs suisses) l'an passé, contre 678 millions d'euros en 2020, où le groupe avait vendu ses activités en Chine au géant Alibaba, ce qui lui avait permis de revenir dans le vert.

Le principal actif de cette holding, Auchan Retail, qui rassemble les activités de distribution du groupe nordiste dans le monde, se félicite d'"une dynamique résolument positive dans neuf pays sur dix".

Mais "en France, les résultats sont plus difficiles", notamment à cause de la pandémie, a admis Yves Claude, récemment nommé à la tête d'Auchan Retail et d'Auchan France, lors d'une conférence de presse.

Selon le communiqué d'ELO, "près de 40% de la baisse des revenus des hypermarchés" français "est portée par 20 magasins (sur 112) situés près des frontières", des zones "très fortement touchées par les conséquences des décisions gouvernementales" liées au Covid-19.

M. Claude s'est par ailleurs refusé à tout commentaire sur les perspectives du groupe en Ukraine et en Russie après l'attaque russe jeudi.

Il a cependant noté, en dehors de ce contexte, que "tous les compteurs" étaient "au vert en Russie" et "très sécurisants pour le futur proche".

"Auchan est une entreprise qui est présente dans chacun des pays et ancrée en local", a-t-il insisté, précisant que le groupe possédait 231 magasins en Russie, où il réalise un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros.

En Ukraine, il a souligné que 80% des magasins étaient restés ouverts jeudi, ce qui est selon lui "fondamental" pour "la population locale". Il a aussi envoyé "un message de soutien" aux "5.000 collaborateurs" du groupe dans le pays.

Le produit des activités ordinaires d'Auchan Retail, l'équivalent de son chiffre d'affaires, a reculé de 1,0% à 30,544 milliards d'euros. Il recule de 2,6% en France, à 16,233 milliards d'euros.

Sans évoquer l'échec de sa récente tentative de rapprochement avec Carrefour, Auchan Retail dit aborder 2022 "avec optimisme, portée par un projet d'accélération de son développement dans la proximité digitale et de relance des investissements, permise par une situation financière très saine".

afp/al