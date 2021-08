Auchan prudent sur son activité au S2 en raison des restrictions sanitaires

PARIS (Reuters) - Auchan a déclaré vendredi que les réductions de coûts dans le cadre de son programme "Renaissance" avaient permis d'améliorer la rentabilité de sa branche de distribution au premier semestre en dépit des mesures de restriction sanitaire qui ont affecté l'activité de ses hypermarchés dans plusieurs pays, dont la France.

Le distributeur français a aussi prévenu que le niveau d'activité au second semestre dépendrait de l'évolution de la pandémie de COVID-19 et des mesures destinées à y faire face.

En France, la mise en place début août du "pass sanitaire", demandé dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m2, a eu un effet négatif sur l'activité au début du troisième trimestre, précise Auchan dans un communiqué. Ces centres commerciaux géants génèrent 60% du chiffre d'affaires du groupe.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) d'Auchan Retail s'est établi à 594 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 3,7% sur un an.

Ce résultat a été obtenu malgré une baisse de 3,2% du chiffre d'affaires, à 14,847 milliards d'euros, qu'Auchan attribue principalement aux restrictions sanitaires en France, mais aussi en Espagne, au Portugal, en Russie, en Pologne et en Hongrie. À données comparables, le chiffre d'affaires a reculé de 2,0%.

"Le 1er semestre 2021 s'est déroulé dans un contexte sanitaire très impactant pour l'activité économique de nos magasins, en particulier de nos hypermarchés", souligne Yves Claude, président non exécutif d'Auchan Retail, dans le communiqué.

"Pour autant, les équipes d'Auchan dans tous les pays ont su se mobiliser pour les clients et renforcer l'omnicanalité de nos parcours de courses. (...) La progression de la rentabilité ce semestre encore démontre que le redressement d'Auchan Retail se poursuit", ajoute-t-il.

En France uniquement, l'Ebitda d'Auchan Retail a bondi de 25% malgré un recul de 4,2% des ventes à données comparables en raison de la fermeture des centres commerciaux pendant plusieurs semaines.

Le distributeur est aussi engagé dans une guerre des prix avec ses rivaux Carrefour et Leclerc, et doit faire face à la concurrence accrue d'Amazon.

Pour s'adapter aux changements d'habitudes de consommation, Auchan a entrepris une modernisation de ses hypermarchés et une accélération du développement de ses ventes en ligne. Le groupe privilégie aussi les magasins de plus petite taille tout en cherchant à améliorer son efficacité opérationnelle et sa logistique.

Auchan, qui entend réduire ses coûts de 1,4 milliard d'euros d'ici la fin 2022, a déjà rempli à peu près la moitié de cet objectif (777 millions d'euros) depuis le lancement de son programme "Renaissance" en 2019. Les économies ainsi réalisées se sont élevées à 113 millions d'euros au premier semestre 2021.

