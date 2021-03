Auchan revient dans le vert en 2020, grâce à la vente des activités en Chine

Paris (awp/afp) - Le distributeur Auchan, longtemps en difficulté, est revenu dans le vert en 2020 grâce à la vente de ses activités en Chine au géant Alibaba, et espère reprendre des parts de marché dans l'Hexagone grâce au e-commerce alimentaire.

La cession lui a permis de dégager l'an dernier un bénéfice net de 678 millions d'euros, selon des résultats publiés vendredi, contre une perte de 1,24 milliard d'euros en 2019 pour la holding.

Comme Carrefour l'année précédente, Auchan avait annoncé en octobre son départ de Chine où il était arrivé en 1998. Il a revendu à son partenaire chinois Alibaba pour 3,1 milliards d'euros sa participation dans Sun Art (484 hypermarchés, 150.000 collaborateurs).

L'an dernier le distributeur a en outre opéré un redressement financier en "agissant sur des foyers de pertes", a expliqué Edgard Bonte, président d'Auchan Retail. Le groupe a notamment fermé des magasins en Russie.

Auchan Retail avait aussi annoncé en septembre la suppression de 1.475 postes en France, après un plan de départs volontaires de plus de 500 postes en janvier.

Et le groupe s'est désendetté, là encore grâce à la cession des activités chinoises: à fin décembre, la dette nette a diminué à 2,15 milliards d'euros, contre 3,8 milliards un an plus tôt.

Quant au produit des activités ordinaires du groupe nordiste, l'équivalent de son chiffre d'affaires, il a reculé de 5,5% à 32,1 milliards d'euros l'an dernier, même si sur les 11 pays où il est présent, 8 ont vu leur chiffre d'affaires progresser.

Les revenus ont été affectés par la pandémie de Covid-19 qui a restreint les déplacements, faisant chuter les ventes d'essence d'Auchan Retail de 1 milliard d'euros, mais aussi les loyers perçus par sa filiale Ceetrus, propriétaire de murs de centres commerciaux.

En revanche Auchan a "accéléré sa présence sur le digital de manière extrêmement forte", s'est réjoui lors d'une conférence téléphonique Edgard Bonte. Le "e-commerce alimentaire" a ainsi généré 8% des revenus d'Auchan Retail (12% en France) soit 2,2 milliards d'euros (+40%), et il table sur les nouveaux formats en ligne "pour redevenir conquérant en parts de marché" dans l'Hexagone.

Filiale russe "pas à vendre"

Le distributeur va ainsi "développer de nouveaux concepts", comme la livraison à domicile ou les 300 "drive piétons" qu'il ouvrira en France cette année: des points de livraisons de commandes en ligne, desservis par un hypermarché proche. Car "la jeune génération ne va presque plus en hypers, ce sont d'autres consommateurs qu'on doit toucher différemment", a souligné le dirigeant.

Au plan commercial en 2021, Auchan espère être plus performant grâce à une "gouvernance au plus près des pays, avec un président et un vice-président sur chaque territoire", a rappelé M. Bonte, qui lui-même présidera Auchan Ukraine, Hongrie et Taïwan.

L'entreprise doit en outre investir dans un "rafraîchissement fort" de "beaucoup de magasins".

Propriété de l'Association familiale Mulliez (AFM), Auchan Holding s'est recentrée sur deux pôles: la distribution avec Auchan Retail, et l'immobilier avec Ceetrus (murs de galeries commerciales, bureaux...). Le 1er janvier, ce dernier a été scindé en deux: Ceetrus conserve la propriété foncière des sites mais leur gestion immobilière revient à la société Nhood.

Le résultat d'exploitation a fondu à 89 millions d'euros l'an dernier contre 424 millions d'euros en 2019. La dépréciation de 10% des actifs immobiliers de Ceetrus, valorisés 7,4 milliards d'euros, a pesé, tout comme les difficultés de la filiale russe, dont la valeur a été revue à la baisse dans les comptes.

Toutefois "pour le moment, la cession de la Russie n'est pas une option: je ne l'envisage pas", a martelé M. Bonte pour démentir des rumeurs récurrentes.

Des coûts liés au plan de départs volontaires, à la provision du plan de sauvegarde de l'emploi en France ainsi qu'à des "primes exceptionnelles" versées aux salariés pendant la crise sanitaire ont aussi dégradé le résultat d'exploitation.

Auchan Holding ne prévoit pas de distribuer un dividende cette année.

afp/rp