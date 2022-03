BONDS : Carrefour a placé pour 1,5 milliard d'euros d'obligations durables

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Carrefour a annoncé mercredi soir avoir placé avec succès pour 1,5 milliard d'euros d'obligations à caractère durable, dites "sustainability-linked bonds". Carrefour a émis une première tranche de 750 millions d'euros à 4,6 ans, avec un coupon fixe de 1,875% par an et une seconde souche de 750 millions d'euros également, de maturité 7,6 années et portant un intérêt annuel fixe de 2,375%. Ces opérations ont reçu "un accueil exceptionnel du marché, avec une demande totale de près de 8 milliards d'euros", a indiqué Carrefour dans un communiqué. Cela constitue "une nouvelle preuve de la confiance des marchés dans la qualité de la signature Carrefour, dans sa stratégie et sa politique financière", a commenté Matthieu Malige, le directeur financier du distributeur, cité dans le communiqué. (ddelmond@agefi.fr) ed: VLV

March 24, 2022 02:08 ET (06:08 GMT)