CARREFOUR : création de nouvelles filières biologiques françaises

Carrefour a annoncé avoir signé, au salon Natexpo des professionnels de la bio, trois accords de partenariat avec six coopératives françaises (Fermes Bio, Agribio Union, Bio Sud, Union Bio Sud Est, Coop drômoise de céréales, Cavac) et trois industriels (Alpina Savoie, partenaire depuis 25 ans, Celnat et Cavac) pour sa marque Carrefour BIO.Ces contrats multipartites engagent l'enseigne envers les industriels et les producteurs sur un volume défini de matière première ainsi que de produits finis pour une durée de 3 ans minimum, renouvelable.De cette manière, Carrefour accompagne près de 400 agriculteurs des coopératives partenaires, en assurant de nouveaux débouchés et une visibilité pérenne en magasin.Le grand distributeur souligne qu'avec ces nouveaux accords de partenariats, il franchit la barre des 2 000 producteurs français accompagnés sur l'ensemble de ses filières bio.