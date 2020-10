CARREFOUR : en pôle du CAC 40

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carrefour s'empare de la tête de l'indice phare parisien et affiche un gain de 2,28% à 13,92 euros dans le sillage de l'annonce de ses revenus au troisième trimestre de son exercice 2020. Le marché salue la publication par le distributeur d'une croissance (à magasins comparables) meilleure que prévu, soutenue par l'excellente performance de la société au Brésil. Carrefour a ainsi publié un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 8,4% à magasins comparables à 19,69 milliards d'euros.Côté analystes, MainFirst note que le trimestre a notamment été drivé par une impressionnante performance au Brésil (+26% à magasins comparables). Par ailleurs, la maison d'études souligne que la France (+3,8% à magasins comparables) a battu le consensus sur tous les formats, les hypermarchés ayant notamment enregistré une croissance de 2,5% à magasins comparables.Le bureau ajoute que le principal point négatif est resté l'Italie (6% des ventes), qui a encore plus souffert au troisième trimestre (-8%) qu'au deuxième trimestre (-7,4%).MainFirst réitère sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 20 euros sur le titre.Pour sa part, Jefferies maintient sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 16 euros sur la valeur. Le broker souligne l'amélioration à 5,5% de la croissance organique, soit 3 points de plus que prévu, du grand distributeur au troisième trimestre après +0,3% au deuxième. Le courtier ajoute que les principaux moteurs des profits (France, Brésil et Espagne) ont bien fonctionné au cours du trimestre.Le grand distributeur souligne la forte progression de plus de 65% du e-commerce alimentaire au troisième trimestre.Concernant les perspectives, le groupe précise qu'il reste vigilant face à l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et à son impact. A ce stade, Carrefour précise qu'il anticipe pour l'année 2020 une dynamique commerciale soutenue et une amélioration du levier opérationnel des activités de distribution.L'entreprise ajoute qu'en raison de la crise, les services financiers et marchands ainsi que les ventes B2B en Europe devraient toutefois peser sur le résultat de l'année 2020.Le groupe réitère les orientations du plan stratégique Carrefour 2022 et confirme l'ensemble de ses objectifs.