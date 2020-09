CARREFOUR : en queue du CAC 40 après la vente de 3,1% du capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Carrefour (-3,03% à 14,09 euros) est cantonné à la dernière place du CAC 40 en raison de l'impact "mécanique" du placement de 3,1% de son capital. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a annoncé le succès de la vente de près de 25 millions d’actions du distributeur pour un total d’environ 345 millions d’euros. Elles étaient détenues en couverture d’opérations dérivées conclues avec une filiale de Groupe Arnault, dans le cadre du dénouement de ces opérations.La banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole précise dans son communiqué que ce placement ne modifie pas la détention directe et indirecte de Groupe Arnault en actions Carrefour, hors dérivés. Elle représente 5,5% du capital, auxquelles sont attachées 8,5% des droits de vote.Bernard Arnault a déclaré à cette occasion : " A l'issue de cette opération financière, Groupe Arnault et ses filiales demeurent des actionnaires significatifs de Carrefour, confirmant ainsi notre soutien et la confiance que nous accordons au groupe et à la stratégie ambitieuse menée par son président, Alexandre Bompard ".Groupe Arnault et ses filiales ont pris un engagement de conservation sur la totalité de leurs actions Carrefour détenues pour une durée de 120 jours à compter du règlement-livraison du Placement, sous réserve de certaines exceptions. Le règlement-livraison du placement est prévu pour le 18 septembre 2020.