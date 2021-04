CARREFOUR : en tête du CAC 40 grâce à un premier trimestre plus dynamique que prévu

Carrefour débute la séance en tête de l'indice CAC 40 à la faveur d'un gain de 3,11% à 15,57 euros grâce à une croissance plus élevée que prévu au premier trimestre. Le distributeur a généré un chiffre d'affaires de 18,56 milliards d'euros, en croissance comparable de 4,2%, là où le marché visait 3%. La croissance a été soutenue par sa performance au Brésil (+11,6%) dans un contexte sanitaire dégradé. Mais la principale bonne surprise est venue de la France, selon Invest Securities.



Attendue à +0,5% selon le consensus Bloomberg, la croissance est ressortie à 3,5%. Le distributeur revendique une surperformance dans tous les formats.



L'e-commerce alimentaire a bondi de 56% au niveau du groupe après une progression de 45% au premier trimestre 2020.



" Notre confiance dans la bonne marche de notre plan de transformation comme dans notre capacité à générer un cash-flow élevé est encore renforcée. Et en ligne avec notre politique d'allocation de capital, nous saisissons l'opportunité offerte par les conditions actuelles de marché pour annoncer un rachat d'actions. " a déclaré le PDG, Alexandre Bompard, Président Directeur-Général. Ce programme représente 500 millions d'euros cette année.



Le groupe réitère les orientations du plan stratégique Carrefour 2022 et confirme l'ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers. Il vise notamment un cash-flow libre net d'un niveau supérieur à 1 milliard d'euros par an dès 2021, après décaissement des charges exceptionnelles, notamment liées aux plans de restructuration. Carrefour prévoit aussi 2,4 milliards d'euros d'économies de coûts additionnels d'ici 2023 en année pleine, en complément des 3 milliards déjà réalisés à fin 2020.