CARREFOUR : se fixe de nouveaux objectifs RSE

Trois ans après la création de son indice RSE et Transition Alimentaire, Carrefour a décidé de rehausser ses objectifs et en fixe de nouveaux. Le géant de la grande distribution s'est ainsi engagé à atteindre 25% des produits alimentaires contribuant à la transition alimentaire d’ici 2025 et à ce que la recette de plus de 6000 produits soit revue pour réduire le taux de sucre, gras ou sel, et pour supprimer les substances controversées ou additifs d’ici 2022. Le groupe a également doublé son objectif de réduction des emballages en le fixant à 20 000 tonnes avant 2025.



Le distributeur se fixe aussi comme objectifs d'atteindre 35% de femmes parmi ses 200 plus hauts dirigeants et l'intégration de 4% de salariés en situation de handicap.



Carrefour précise que sa performance RSE était désormais intégrée à la rémunération variable de l'ensemble des salariés de l'entité Groupe ainsi que celle des dirigeants des pays intégrés.