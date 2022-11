Carrefour : A suivre aujourd'hui

Dans le cadre de la présentation de son nouveau plan stratégique, Carrefour vise un cash-flow libre net supérieur à 1,7 milliard d’euros et 4 milliards d’euros d’économies de coûts à horizon 2026. Le distributeur augmente son rythme d’investissements annuels à 2 milliards d’euros contre 1,7 milliard d’euros auparavant. La marque propre placée au coeur du modèle commercial ; elle représentera 40% du chiffre d’affaires alimentaire en 2026, à comparer avec 33% en 2022.



Ce plan stratégique prévoit aussi le développement accéléré des formats de magasins discounts : parc de plus de 470 Atacadão au Brésil en 2026, en augmentation de plus de 200 par rapport à 2022 et lancement d'Atacadão en France à l'automne 2023.



S'agissant de sa politique d'allocation du capital, les liquidités générées permettront de verser chaque année un dividende en numéraire, en croissance annuelle d'au moins 5%. Parallèlement, le groupe poursuivra sa politique de rachat d'actions amorcée en 2021 avec des programmes annuels. Carrefour pourrait, de manière sélective, saisir des opportunités de croissance externe de taille moyenne dans ses marchés.



" Carrefour 2026 est un plan de conquête, sur des marchés marqués notamment par le choc inflationniste et le changement climatique " a déclaré le PDG, Alexandre Bompard.



Par ailleurs, le groupe a confirmé ses initiatives en e-commerce ainsi que l'objectif de 10 milliards d'euros de GMV (valeur brute des marchandises) e-commerce en 2026.