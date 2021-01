Carrefour : ANNONCE CONJOINTE ENTRE ALIMENTATION COUCHE-TARD ET CARREFOUR

Regulatory News:

Des discussions préliminaires, soucieuses de l’ensemble des parties prenantes, avaient été engagées entre Carrefour SA (« Carrefour ») (Paris:CA) et Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche‑Tard ») (TSX : ATD.A) (TSX : ATD.B) à la suite d’une démarche amicale de cette dernière. Au vu des récents événements, ces discussions sont interrompues.

Carrefour et Couche-Tard ont toutefois décidé de prolonger leurs discussions pour examiner des opportunités de partenariats opérationnels. Les premiers domaines de coopération seraient les suivants : le partage de bonnes pratiques dans la distribution de carburant, le développement d’achats en commun, des partenariats sur le développement et la commercialisation de marques de distributeurs, le partage d’expertise et le lancement d’innovations pour améliorer l’expérience client, et l’optimisation de la distribution de produits sur les géographies communes aux deux groupes.

Alexandre Bompard, président-directeur général de Carrefour, a déclaré : « Construire des partenariats innovants est un point clef de la stratégie de transformation de Carrefour. Le partenariat prometteur envisagé avec le leader nord-américain Couche-Tard s’inscrit pleinement dans cette stratégie qui nous a déjà permis de retrouver une voie de croissance rentable. »

Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard, a ajouté : « Les opportunités opérationnelles avec Carrefour nous permettront d’accomplir notre ambition de devenir un leader mondial de la grande distribution. Les domaines de coopération envisagées sont alignés avec notre plan stratégique, notre engagement à nous renforcer sur nos activités principales comme les formats de proximité et la distribution de carburant, et notre volonté d’explorer les multiples opportunités dans les zones de croissance associées. »

À propos d’Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est le chef de file de l’industrie canadienne du commerce de l’accommodation, possédant une capitalisation boursière d’approximativement 46 milliards de dollars canadiens en date du 12 janvier 2021. Aux États‑Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d’accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche-Tard est un chef de file du commerce de l’accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu’en Irlande, et a une présence importante en Pologne.

Au 11 octobre 2020, le réseau de Couche-Tard comptait 9 261 magasins d’accommodation en Amérique du Nord, dont 8 085 offraient du carburant pour le transport routier. Son réseau nord‑américain est constitué de 18 unités d’affaires, dont 14 aux États-Unis, couvrant 47 États, et 4 au Canada, qui couvrent les 10 provinces. Environ 109 000 personnes travaillent dans l’ensemble de son réseau et de ses centres de services en Amérique du Nord.

En Europe, Couche-Tard exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en Pologne, dans les pays baltes et en Russie par le biais de 10 unités d’affaires. Au 11 octobre 2020, son réseau comptait 2 722 magasins, dont la majorité offre du carburant pour le transport routier et des produits d’accommodation alors que d’autres sont des stations de carburant automatisées sans employé, n’offrant que du carburant. Couche-Tard offre aussi d’autres produits, y compris du carburant pour le secteur de l’aviation et de l’énergie pour moteurs stationnaires. En incluant les employés travaillant dans les magasins franchisés portant ses bannières, environ 22 000 personnes travaillent dans son réseau du commerce de l’accommodation, ses terminaux et ses centres de services en Europe.

Également, en vertu des contrats de licence, plus de 2 220 magasins sont exploités sous la marque Circle K dans 15 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Jamaïque, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle‑Zélande et Vietnam), ce qui porte à plus de 14 200 le nombre de magasins dans le réseau mondial.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et le rapport de gestion, rendez-vous à l’adresse : https://corpo.couche-tard.com.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de 12 300 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires de 80,7 milliards d’euros en 2019. Il compte plus de 320 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche-Tard, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l’emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d’autres expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu’elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d’une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les effets de l’intégration d’entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies projetées, l'incertitude liée à la durée et à la gravité de la pandémie actuelle de COVID-19, les fluctuations des marges sur les ventes d’essence, la concurrence dans les secteurs de l’accommodation et du carburant, les variations de taux de change ainsi que d’autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis. À moins qu’elle n’y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Enfin, l’information prospective contenue dans ce document est basée sur l’information disponible en date de sa publicatio.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210116005022/fr/