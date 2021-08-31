Carrefour : Agache lance la cession de ses actions Carrefour

31 août (Reuters) - CARREFOUR SA:
* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUITY SYNDICATE DIT QUE LE GROUPE AGACHE
ANNONCE AVOIR ENGAGÉ LA CESSION DU SOLDE DE SA PARTICIPATION
DANS CARREFOUR REPRÉSENTANT ENVIRON 5,7% DU CAPITAL
* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUITY SYNDICATE DIT QUE LES MODALITÉS
DÉFINITIVES DE CE PLACEMENT SERONT ANNONCÉES À L'ISSUE DE LA
CONSTRUCTION DU LIVRE D'ORDRES (QUI DÉBUTE IMMÉDIATEMENT)
* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUITY SYNDICATE DIT QUE LE
RÈGLEMENT-LIVRAISON
DU PLACEMENT DEVRAIT INTERVENIR LE 3 SEPTEMBRE 2021
* CESSION DES ACTIONS CARREFOUR LANCÉE DANS LE CADRE D'UN
PLACEMENT PAR VOIE DE CONSTRUCTION ACCÉLÉRÉE D'UN LIVRE D'ORDRES
RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
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(Gdansk Newsroom)