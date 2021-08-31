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Carrefour : Agache lance la cession de ses actions Carrefour

31/08/2021 | 17:54
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31 août (Reuters) - CARREFOUR SA:

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUITY SYNDICATE DIT QUE LE GROUPE AGACHE ANNONCE AVOIR ENGAGÉ LA CESSION DU SOLDE DE SA PARTICIPATION DANS CARREFOUR REPRÉSENTANT ENVIRON 5,7% DU CAPITAL

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUITY SYNDICATE DIT QUE LES MODALITÉS DÉFINITIVES DE CE PLACEMENT SERONT ANNONCÉES À L'ISSUE DE LA CONSTRUCTION DU LIVRE D'ORDRES (QUI DÉBUTE IMMÉDIATEMENT)

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EQUITY SYNDICATE DIT QUE LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DU PLACEMENT DEVRAIT INTERVENIR LE 3 SEPTEMBRE 2021

* CESSION DES ACTIONS CARREFOUR LANCÉE DANS LE CADRE D'UN PLACEMENT PAR VOIE DE CONSTRUCTION ACCÉLÉRÉE D'UN LIVRE D'ORDRES RÉSERVÉ AUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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