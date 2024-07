Carrefour : BPA net ajusté en hausse de 8% au 1er semestre

Le 24 juillet 2024 à 18:30 Partager

Carrefour publie un chiffre d'affaires de 45,86 milliards d'euros au titre du 1er semestre, en hausse de 12,1% en comparable.



Dans le même temps, l'EBITDA ressort à 1916 ME, en hausse de 3,4% (+14,1% à changes constants) et un résultat opérationnel courant de 743 ME en hausse de 6,2% (+24,9% à changes constants).



Le résultat net ajusté part du groupe s'établit à 313 ME, en hausse de 2,2%, soit un BPA net ajusté de 0,46 euro (+8%).



Fort de ces résultats, Carrefour aborde le second semestre 'avec confiance', et 'confirme ses objectifs financiers pour 2024. '



Par ailleurs, le groupe 'accélère la mise en oeuvre du plan Carrefour 2026, par la croissance du e-commerce, du retail média et de sa marque propre', souligne Alexandre Bompard, Président Directeur-Général.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.