Carrefour : Bank of America dépasse les 10% du capital

La société Bank of America Corporation a déclaré avoir franchi en hausse, le 4 mai 2023, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 10% du capital de la société Carrefour et détenir 75 170 866 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 10,13% du capital et 8,15% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Carrefour sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Carrefour détenues par assimilation.



