Carrefour : Document AMF CP. 2022DD873391

2022DD873391 24 novembre 2022

FR0000120172 - DD154279

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Península Europe S.à r.l. personne morale liée à Abilio Dos Santos Diniz, Member of the board of directors of Carrefour

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CARREFOUR

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 22 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Amendment of financial instrument

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Forward financial instrument

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 0.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 0.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 novembre 2022

COMMENTAIRES :

Amendment of a pre-existingpre-paid forward agreement taking Carrefour shares as underlying asset (disclosed on 30 March 2016, AMF document 2016DD422029), as amended (amendments disclosed on 8 January 2019, AMF document 2019DD590318, on 21 June 2021, AMF document 2021DD760613, on 19 January 2022, AMF document 2022DD816825 and on 21 February 2022, AMF document 2022DD822971). Such amendment provides inter alia for the partial extension of the maturity of the pre-paid forward.