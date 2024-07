1. Par courrier reçu le 9 juillet 2024, complété par un courrier reçu le 11 juillet, le concert composé de la société Peninsula Europe S.A1., des ayant-droit de M. Abilio dos Santos Diniz, de Mme Flavia Buarque de Almeida et du fonds d'investissement de droit brésilien Fundo de Investimento em Ações Aspen - Investimento no Exterior2 a déclaré avoir franchi en hausse, le 3 juillet 2024, le seuil de 15% des droits de vote de la société CARREFOUR et détenir 62 564 229 actions CARREFOUR représentant 125 126 284 droits de vote, soit 9,23% du capital et 15,05% des droits de vote de cette société3, répartis comme suit :

