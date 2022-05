Carrefour : Flink réalise l'acquisition de Cajoo

Flink annonce l'acquisition de Cajoo, pionnier du quick commerce en France, afin d'accélérer son expansion sur le marché français et de consolider sa position de leader en Europe.



Carrefour, investisseur de la première heure et partenaire commercial exclusif de Cajoo, deviendra le partenaire exclusif de Flink sur le marché français et un actionnaire direct de la société.



' Cette opération est une opportunité unique pour Carrefour d'accélérer sur le marché en forte croissance du quick commerce et une étape supplémentaire pour atteindre ses ambitions ecommerce en France ' indique le groupe.



Carrefour étendra également son partenariat exclusif dans le quick commerce en France de Cajoo à Flink, en fournissant une grande partie de son assortiment, y compris ses marques propres ainsi que des produits bio et exclusifs.



Les clients de Cajoo seront informés du passage à Flink au cours des prochaines semaines, l'intégration complète dans l'appli Flink étant censée être finalisée d'ici cet été.



