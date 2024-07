Par courrier reçu le 12 juillet 2024, la société JP Morgan Chase & Co. (c/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi indirectement en baisse, le 9 juillet 2024, le seuil de 5% des droits de vote de la société CARREFOUR et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 39 897 009 actions CARREFOUR représentant autant de droits de vote, soit 5,88% du capital et 4,80% des droits de vote de cette société1, réparties comme suit :

