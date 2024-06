CARREFOUR : HSBC, à l'achat, juge la chute d'hier exagérée

HSBC a maintenu mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 22 euros sur Carrefour, jugeant exagérée la chute du titre suite à l'intervention de Bercy dans un contentieux engagé par des franchisés.



Le broker rappelle que le titre a perdu jusqu'à 10% hier après que le Ministère de l'Economie eut communiqué au distributeur certains griefs concernant la gestion de son réseau de franchisés, qui pourrait lui valoir d'écoper une amende de 200 millions d'euros.



Dans sa note, le courtier estime ce montant 'disproportionné' au vu du nombre de franchisés concernés, qui seraient au nombre de 30 à 50 soit l'équivalent de moins de 100 magasins.



Il ajoute que le montant de l'amende sera in fine déterminée par le Tribunal de Commerce, et non par la Ministère de l'Economie, et que Carrefour aura la possibilité de faire appel de la décision, ce qui prolongerait la procédure de trois à cinq ans.



'Nous considérons le cours de Bourse actuel comme une nouvelle opportunité pour renforcer à bon compte ses positions vis-à-vis d'un dossier séduisant', conclut-il.



HSBC souligne que Carrefour se traite sur la base d'un rendement du flux de trésorerie disponible (FCF) de 15% et d'une décote de l'ordre de 30% par rapport à sa moyenne historique de long terme.



