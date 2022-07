Carrefour : La grande distribution s'unit pour baisser la consommation électrique des magasins

© AOF 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CARREFOUR 2.44% 16.78 1.89% CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA -0.24% 12.6 -45.23%

La Fédération Perifem, qui regroupe l'ensemble des acteurs de la distribution ainsi que leurs fournisseurs autour des préoccupations d'environnement, d'énergie, de sécurité et d'innovation technologique, planche sur un protocole énergétique de crise qui devrait être appliqué à compter du 15 octobre prochain. Il servira de base à l'ensemble des fédérations du commerce et de la distribution (CDCF, CNCC, FCA, FCD...) dans l'optique d'une généralisation de ces mesures qui leur seront présentées le 26 juillet.Les dirigeants des plus grandes enseignes (Leclerc, Carrefour, Système U, Auchan, Casino, Lidl, Monoprix, Franprix, Picard...) ont acté ce protocole dont les principales mesures visent à éteindre les enseignes lumineuses dès la fermeture du magasin et à systématiser la baisse d'intensité lumineuse durant la journée. Sans compter l'ambition d'appliquer une gestion plus sobre de l’énergie, à l'instar de la coupure du renouvellement d'air la nuit."Ce protocole doit s'inscrire dans la durée. L'heure est à la sobriété énergétique. Cela va changer de manière profonde nos habitudes de consommation", a indiqué Thierry Cotillard, président de la Fédération Perifem.