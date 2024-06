Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins : - hypermarchés : détention, à fin 2023, de 1 182 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ; - supermarchés : détention de 4 146 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ; - autres : exploitation d'un réseau de 8 754 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 584 magasins Cash & Carry, de 264 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, Quitoque, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : France (45,9%), Europe (28,4%) et Amérique latine (25,7%).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire