CARREFOUR : Oddo BHF reste 'neutre' sur la valeur

Le 02 juillet 2024

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Carrefour, avec un objectif de cours inchangé de 16 euros, après que l'enseigne a annoncé hier soir la finalisation de l'acquisition des 60 hypermarchés Cora et des 115 supermarchés Match, auprès du groupe Louis Delhaize.



'Le parc de magasins acquis présente une forte complémentarité géographique avec celui de Carrefour, avec des parts de marché particulièrement importantes dans les régions Grand Est et Nord de la France', souligne Oddo BHF.



Les hypermarchés Cora passeront sous l'enseigne Carrefour avant la fin de 2024 tandis que l'enseigne Match sera conservée.



'L'intégration des magasins Cora et Match offre un potentiel de synergies relevé à 130 ME d'EBITDA vs 110 ME initialement en base annuelle 3 ans (à horizon 2027)', rapporte le broker qui indique conserver sa position prudente sur le titre, pensant toujours que 'l'objectif du management de voir la marge de ROI (EBIT) progresser en France est difficile à atteindre'.



