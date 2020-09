Carrefour : a supprimé 1.100 tonnes de plastique de sa marque

18/09/2020 | 11:17

Le groupe Carrefour annonce ce vendredi avoir supprimé plus de 1.100 tonnes de plastique de sa marque propre depuis 2019.



'Carrefour continue de supprimer progressivement le plastique des emballages de sa marque comme sur les fruits et légumes frais ou les bouteilles de jus et d'eau minérale. C'est aussi le premier distributeur à proposer un shampoing solide à sa marque propre. Au total, ce vaste chantier a permis jusqu'ici de supprimer plus de 1.100 tonnes de plastique de 440 références à marque Carrefour', précise le groupe.





