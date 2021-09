Carrefour : abonnement mensuel payant contre réductions

Carrefour annonce le lancement de Carrefour+, un service d'abonnement mensuel payant qui, en contrepartie, offrira aux clients une réduction de 15% sur quelque 7000 produits d'une vingtaine de marques Carrefour.



Ce dispositif sera testé à partir du 20 septembre, jusqu'à la fin de l'année, dans 21 magasins de la région de Rouen. A terme, il pourrait être déployé plus largement, imagine déjà le distributeur.



Résiliable à tout moment, cet abonnement ne nécessite pas de minimum d'achat et sera cumulable avec les autres offres de fidélité, précise l'enseigne.



' Construite avec nos clients, la proposition de valeur évoluera en fonction de leurs retours pour l'adapter au mieux à leurs attentes”, assure Morgane Weill, Directrice Exécutive stratégie Groupe et France et Market France.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.