Carrefour : accords sur les prix du lait

La Centrale Envergure, qui négocie pour le compte des groupes Carrefour et Système U, annonce la conclusion par chacun des deux groupes, d'accords sur le prix du lait (qualité conventionnelle GMS France) avec Sodiaal, Yoplait, Lactalis, Savencia et Eurial.



Ces accords porteront le prix à 375 euros les 1000 litres, hors primes, pour Sodiaal et Yoplait, 385 euros pour Lactalis et 386 euros pour Savencia, toutes primes confondues, et 790 euros les 1000 litres pour Eurial sur le lait de chèvre.



'Grâce à ces partenariats, ce sont plus de 800 millions de produits laitiers fabriqués en France et vendus dans les enseignes du groupe Carrefour et Système U qui bénéficieront de cette revalorisation', soulignent-ils.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.