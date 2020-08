Carrefour : acquisition de 172 magasins en Espagne

27/08/2020 | 09:20

Carrefour annonce un accord pour acquérir 172 magasins de proximité et supermarchés sous enseigne Supersol en Espagne, situés principalement en Andalousie et dans la région de Madrid, pour une valeur d'entreprise de 78 millions d'euros.



Les magasins acquis ont réalisé un chiffre d'affaires HT d'environ 450 millions d'euros en 2019. Carrefour consolide ainsi sa position en Espagne en diversifiant son parc et en renforçant sa présence dans les formats de croissance.



Cette acquisition contribuera également au développement du e-commerce alimentaire, les magasins devenant à terme de nouveaux points de retrait de commandes. La transaction est soumise aux conditions usuelles et sa finalisation est attendue début 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.