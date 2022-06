Carrefour : acquisition de Grupo BIG finalisée au Brésil

Carrefour Brésil annonce la finalisation de l'acquisition, annoncée en avril 2021, de Grupo BIG auprès d'Advent International et de Walmart, acquisition qui consolide sa position avec désormais une forte présence dans tous les Etats brésiliens.



La transaction permet aussi à Carrefour de se renforcer dans ses formats traditionnels, notamment le cash & carry et les hypermarchés, tout en étendant sa présence dans des formats dans lesquels il était moins présent, notamment les supermarchés.



Cette acquisition, sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 1,35 milliard d'euros, offre un potentiel de synergies qui augmenteront progressivement pour atteindre une contribution additionnelle nette à l'EBITDA d'environ 390 millions d'euros en 2025.



L'acquisition ayant été réalisée à 70% en numéraire et à 30% en nouvelles actions Carrefour Brésil, le géant français de la distribution détient désormais environ 67,7% de sa filiale au Brésil, contre 71,6% précédemment.



