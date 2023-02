Carrefour affiche des résultats 2022 au beau fixe

Dans le cadre de ses résultats annuels 2022, Carrefour a dévoilé un résultat net ajusté, part du Groupe en progression de 7,6% à 1,21 milliard d'euros. Le résultat opérationnel courant affiche lui une hausse de 8,3% à 2,37 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du distributeur ressort, quant à lui, en croissance de 8,5% à 90,81 milliards d'euros. « Dans un contexte d’inflation inédit, Carrefour démontre une nouvelle fois la solidité de son modèle avec des performances 2022 remarquables", a déclaré le Pdg Alexandre Bompard.



Au terme d'un exercice 2022 complexe, marqué par un niveau élevé d'inflation, le Groupe a atteint l'ensemble de ses objectifs opérationnels, avec de nouveaux gains de parts de marché dans tous ses pays clés, une croissance soutenue des ventes de produits à marque Carrefour, l'intégration rapide de Grupo BIG au Brésil, le bon avancement du plan digital, et la poursuite de la transformation du parc de magasins avec les passages en franchise et en location gérance.



La stratégie digitale continue de porter ses fruits. Malgré le ralentissement observé dans le e-commerce pour l'ensemble de l'industrie, Carrefour enregistre en 2022 une progression de 26% de sa GMV ( volume de transactions) à 4,2 milliards d'euros, soit un rythme sensiblement plus rapide qu'en 2021 (+11%). Cette croissance est notamment tirée par le Brésil où le e-commerce a doublé sur l'exercice.



La dette financière nette, incluant les activités abandonnées, s'établit à 3,42 milliards d'euros au 31 décembre 2022, contre 2,633 milliards un an plus tôt.



Le cash-flow libre net, a atteint un nouveau record à 1,26 milliard d'euros. Dans ce contexte, le groupe proposera à l'Assemblée Générale du 26 mai 2023 un dividende en progression de 8% à 0,56 euro par action et mettra en place un nouveau programme de rachat d'actions de 800 millions d'euros sur 2023, après 750 millions réalisés en 2022, et 700 en 2021.



Pour 2023, le Groupe anticipe une croissance de ses principaux agrégats : EBITDA, résultat opérationnel courant et cash-flow libre net.