Carrefour améliore sa rentabilité au premier semestre, va investir dans Cajoo

Paris (awp/afp) - Dynamique en Amérique latine et gagnant des parts de marché en France, Carrefour s'est félicité mercredi d'une "solide dynamique" sur le premier semestre 2021, lançant un second programme de rachat d'actions et visant une entrée au capital de Cajoo, acteur de la livraison de courses ultra-rapides.

Carrefour a réalisé des ventes à 38,3 milliards d'euros sur le premier semestre 2021, dans la lignée de la même période 2020 alors que cette dernière, avec la fermeture des restaurants, cantines et autres lieux de restauration collective dans plusieurs pays face à l'épidémie de Covid-19, avait été largement favorable aux grandes surfaces.

Le géant français de la distribution a en outre annoncé un résultat net à 298 millions d'euros pour la période contre une perte de 25 millions un an plus tôt. Il voit dans ces résultats "une solide dynamique de gains de parts de marché dans les pays clés".

En France, il pèse désormais pour 10,4% des parts de marché selon Kantar, qui fait référence en la matière, et qui a indiqué mercredi que le groupe avait conservé du 14 juin au 11 juillet "son dynamisme pour la 5e période d'affilée, avec +0,3 points de part de marché", en raison d'une "plus grande fidélité des clients et d'une cote d'amour en hausse".

"Alors que le contexte sanitaire et macro-économique reste incertain, le groupe avance avec une grande sérénité vers l'atteinte de ses objectifs, à la fois pour l'exercice 2021, qui constituera une nouvelle année record en termes de génération de cash, et pour le moyen terme", assure son PDG Alexandre Bompard, cité dans un communiqué.

Quick-commerce ___

Carrefour a d'ailleurs légèrement revu à la hausse ses objectifs pour 2021, ambitionnant désormais un cash-flow libre "nettement au-delà de 1 milliard d'euros" sur l'année 2021, alors qu'il l'annonçait précédemment "d'un niveau supérieur à 1 milliard d'euros".

Il a en outre lancé un second programme de rachat d'actions, de 200 millions d'euros, après un premier en dix ans, annoncé mi-avril, à hauteur de 500 millions d'euros.

Le groupe qui revendique un baisse de coûts de 430 millions d'euros sur le premier semestre, affiche un résultat opérationnel en progression. C'est notamment le fait d'une meilleure rentabilité des activités de distribution et de "l'amélioration de la contribution des services financiers, des services marchands et des ventes aux professionnels en Europe".

Carrefour a par ailleurs annoncé mercredi être entré en "négociations exclusives" pour une "prise de participation minoritaire" dans la start-up Cajoo, acteur français de la livraison de courses à domicile en moins de 15 minutes, qui opère dans dix villes de France.

Henri Capoul, Guillaume Luscan et Jérémy Gotteland, les fondateurs de l'entreprise lancée en février 2021 et qui revendiquent "plus de 100.000 utilisateurs", resteront majoritaire à l'issue de l'opération dont le montant n'a pas été communiqué par les entreprises.

"Le quick-commerce est une tendance de fond, née pendant le confinement, et désormais de plus en plus ancrée dans les habitudes des consommateurs", a expliqué la directrice exécutive de Carrefour en charge du e-commerce, Elodie Perthuisot.

En France, le marché de la livraison à domicile reste embryonnaire, selon des données du spécialiste de la consommation Nielsen IQ: sur 4,7 milliards d'euros de courses alimentaires réalisées en ligne (sur un an en juin 2021), il ne pèse que 374 millions d'euros, soit 7%, bien loin derrière le +drive+ (92%). Mais Daniel Ducrocq, de Nielsen IQ, précisait fin juin que le marché "se développe bien", quoique "pas partout".

afp/rp