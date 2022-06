Carrefour boucle le rachat de Grupo BIG au Brésil pour 1,35 milliard d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Carrefour a annoncé mardi avoir finalisé le rachat du distributeur brésilien Grupo BIG auprès de Advent International et Walmart pour une valeur d'entreprise de 7 milliards de reals brésiliens, soit 1,35 milliard d'euros environ.

Cette acquisition a été réalisée à 70% en numéraire et à 30% en nouvelles actions Carrefour Brésil. A l'issue de l'opération, la participation de Carrefour dans Carrefour Brésil est ramenée de 71,6% à 67,7%. Advent International et Walmart, via des filiales, détiennent conjointement 5,6% de la société brésilienne.

L'opération a été bouclée, comme prévu, quelques jours après avoir obtenu l'aval de l'autorité brésilenne de la concurrence. L'autorisation du régulateur est soumise à la condition que Grupo BIG cède 14 magasins, représentant 3,6% de son parc de magasins à fin 2021 et 6% de ses revenus de l'an passé.

"Cette acquisition consolide la position de leader incontesté de Carrefour" au Brésil et permet au groupe "de se renforcer dans ses formats traditionnels, notamment le cash & carry et les hypermarchés, tout en étendant sa présence dans des formats dans lesquels il était moins présent, notamment les supermarchés", a souligné Carrefour dans un communiqué. En outre, le distributeur français opère désormais sur un nouveau segment de marché avec le format Sam's Club, via un accord de licence avec Walmart, a-t-il précisé.

L'entité née du rapprochement, initialement annoncé en mars 2021, exploite plus de 1.000 magasins au Brésil et représente 25% du marché de la distribution alimentaire dans le pays.

Selon Carrefour, l'acquisition "offre un potentiel de synergies significatives, qui augmenteront progressivement pour atteindre une contribution additionnelle nette à l'Ebitda [excédent brut d'exploitation] du groupe d'au moins 2 milliards de reals brésiliens (environ 390 millions d'euros) en 2025".

L'action Carrefour gagne 0,4% mardi après ces annonces, à 19,18 euros.

June 07, 2022