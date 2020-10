Carrefour : cède 60% de sa fintech Market Pay à AnaCap Financial Partners sur la base d'une valeur d'entreprise de c.300 M

Regulatory News:

Carrefour (Paris:CA) annonce la cession de 60% de sa plateforme de paiement Market Pay à AnaCap Financial Partners, un investisseur spécialisé dans les services financiers européens, afin d’en accélérer le développement et la diversification.

Cette opération en numéraire valorise Market Pay sur la base d’une valeur d’entreprise de c.300 millions d’euros.

Développée par les équipes du Groupe Carrefour depuis 2016, Market Pay est une plateforme de paiement européenne conçue pour répondre aux enjeux du commerce omnicanal du Groupe dans ses différentes géographies. Elle opère un volume de 1,3 milliard de transactions par an, gère 45 000 terminaux de paiement et 5 millions de cartes. Elle accompagne de bout en bout les points de vente physiques et les e-commerçants dans le déploiement de solutions de paiement innovantes et simplifiées. Market Pay connaît une croissance forte et continue depuis sa création. En 2020, Market Pay prévoit de réaliser un chiffre d’affaires net supérieur à 30 millions d’euros.

A travers ce projet de partenariat ambitieux et équilibré, Carrefour souhaite capitaliser sur l’expertise sectorielle approfondie et l’expérience de 15 ans d’AnaCap dans la croissance et le développement d'activités pour permettre à Market Pay de continuer à se développer, se diversifier et accélérer sa transformation au service des projets d’innovation de Carrefour ainsi que de ses autres clients et prospects.

Cette opération se traduira par la constatation d’une plus-value de cession de 245 M€1 dans les comptes du Groupe.

La transaction est soumise à l’information-consultation des instances représentatives du personnel et aux conditions usuelles de finalisation (autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence). L’opération devrait être finalisée au premier semestre 2021.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires total de 80,7 milliards d’euros en 2019. Il compte plus de 320 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

A propos d’AnaCap Financial Partners

AnaCap est le premier fonds d’investissement spécialisé dans les services financiers sur le segment midcap, investissant à travers des stratégies private equity et crédit.

Depuis 2005, AnaCap a levé €5.1 mds et réalisé plus de 85 transactions primaires à travers 15 pays européens et en Inde. La société opère depuis 6 bureaux basés à Londres, au Luxembourg, New Delhi, Mumbai, Madrid et Lisbonne.

Le nom AnaCap est l'abréviation de Analytics before Capital (analyse précédant les capitaux) et définit notre philosophie d’investissement. Nous adoptons une démarche à la fois très analytique, opérationnelle et disciplinée de l'investissement, facilitée par l'utilisation d'outils qui nous sont propres pour évaluer les actifs, comme Minerva, notre plateforme propriétaire d’intelligence digitale. Capitalisant sur notre expertise d’investisseurs, de propriétaire et d’opérateurs d’actifs dans les services financiers, nous sommes des investisseurs actifs et créons de la valeur dans nos stratégies de private equity à travers un modèle d’engagement opérationnel intense et des stratégies de croissance externe ciblées. Notre approche de gestion active dans nos stratégies de crédit est fondée sur l’utilisation pertinente de la donnée pour améliorer nos capacités de recouvrement.

A propos de Market Pay

La fintech Market Pay est un prestataire de paiement européen créé pour répondre aux enjeux du commerce omnicanal. Grâce à sa maîtrise de la chaine de paiement, la société accompagne les marchands de bout en bout dans le déploiement de solutions de paiement innovantes et simplifiées. La fintech bénéficie d’une connaissance pointue du secteur du retail, tant physique que e-commerce. Elle acquiert cette expertise au sein de l’écosystème Carrefour, dans lequel elle nait et pour lequel elle a mis en œuvre de nombreux projets d’envergure dans plusieurs pays. Elle dispose à la fois d’une capacité d’industrialisation (points de vente, marketplace, e-commerce et m-commerce) et de l’agilité nécessaire au déploiement de nouvelles expériences d’achat (wallet, cartes prépayées, paiement biométrique…).

Sa plateforme unifiée supporte un volume de 1,3 milliard de transactions, la gestion de 45 000 terminaux et 5 millions de cartes.

Fondée en 2016 et basée à Paris, Market Pay opère en France, Belgique, Espagne et Italie. Ses 60 collaborateurs, à la fois experts tech et retail, sont dirigés par Frédéric Mazurier, Président, et Isabelle Clairac, Directrice Générale. http://marketpay.eu/

1 Avant prise en compte des frais liés à la mise en œuvre de l’opération

