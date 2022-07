Carrefour : cession de Carrefour Taïwan au groupe Uni-President

Carrefour annonce la signature d’un accord de cession portant sur sa participation de 60% dans Carrefour Taïwan à Uni-President, son partenaire et coactionnaire de longue date. Cette opération valorise Carrefour Taïwan sur la base d’une valeur d’entreprise de 2 milliards d'euros. Fondé en 1987 au travers d'une joint-venture entre Carrefour et Uni-President, Carrefour Taïwan a connu une forte croissance et une importante création de valeur au cours des 35 dernières années.



En 2021, Carrefour Taïwan a généré un chiffre d'affaires hors taxes de 2,5 milliards d'euros, un Ebitda de 243 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant de 78 millions d'euros.



Aujourd'hui, l'entité gère avec près de 15 000 collaborateurs un réseau étendu de 340 magasins, dont 68 hypermarchés et 272 supermarchés et magasins premium, ainsi que 129 galeries marchandes.



Après la réalisation de l'opération, le groupe Uni-President sera propriétaire de 100% de Carrefour Taïwan.



Le groupe Uni-President est un conglomérat taiwanais diversifié, avec une présence forte en Asie. Il exploite notamment la marque 7-Eleven à Taïwan.