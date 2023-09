Carrefour : chantier d'une future plateforme logistique

Argan fait savoir que Cargan-Log, sa joint-venture avec Carrefour, vient de mettre en chantier une nouvelle plateforme logistique de 82000m² qui sera louée à la division supplychain du distributeur dans le cadre d'un bail d'une durée ferme de 9 ans.



Ce projet est développé sur une ancienne friche industrielle PSA à Mondeville (14) et porte 'une ambition énergétique et écologique exemplaire avec la conservation des arbres existants et la plantation de plus de 11000 autres selon le principe de la forêtMiyawaki', souligne le communiqué.



Sa localisation est aussi stratégique avec à proximité l'échangeur assurant la jonction entre la Nationale 814 - le Périphérique de Caen - et l'A13, reliant Caen au Havre et Paris.



Un quart du bâtiment disposera d'une zone réfrigérée, le reste sera dédié à l'entreposage de produits à température ambiante. Le site accueillera également 2500m² de bureaux et locaux sociaux. La livraison de l'ensemble est programmée pour l'été 2024.



