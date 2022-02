Carrefour confiant dans l'avenir après une hausse du bénéfice en 2021 et une trésorerie record

Grâce à ces bons résultats, Carrefour a offert aux investisseurs une augmentation de 8 % du dividende, qui passe à 0,52 euro par action, et a lancé un nouveau plan de rachat d'actions de 750 millions d'euros pour 2022.

Les liquidités sont également essentielles pour permettre au distributeur alimentaire français d'accélérer l'expansion du commerce numérique sans les ressources financières supplémentaires qui auraient été disponibles si deux rapprochements prévus l'an dernier n'avaient pas échoué - l'un avec le canadien Couche-Tard et l'autre avec le français Auchan.

"Ces résultats témoignent du succès de la transformation du groupe et nous rendent très confiants dans nos performances à venir", a déclaré Alexandre Bompard, président-directeur général, dans un communiqué.

"Nous regardons l'avenir avec beaucoup d'ambition et nous présenterons notre prochain plan stratégique au début de l'automne."

Carrefour a fait état d'une hausse bien orientée de 7,7 % de son résultat opérationnel courant 2021, à 2,27 milliards d'euros à taux de change constants, tirée notamment par son cœur de marché français.

Cette performance reflète des réductions de coûts et un chiffre d'affaires 2021 qui a progressé de 2,3% à périmètre constant à 81,245 milliards d'euros, avec des gains de parts de marché dans les pays clés que sont la France, le Brésil et l'Espagne.

En France, où Bompard a fait de la relance des ventes en berne des hypermarchés une priorité, le résultat opérationnel a augmenté de 20% à 757 millions d'euros sur des ventes en hausse de 1,8%.

Avec l'accélération de l'inflation, Carrefour a déclaré qu'il intensifierait les réductions de coûts.

Il a relevé son objectif de réduction des coûts à 2,7 milliards d'euros sur une base annuelle en 2021-23, contre un objectif initial de 2,4 milliards, après avoir réalisé 930 millions d'économies en 2021.

Carrefour est dans la dernière étape d'un plan quinquennal qu'il a lancé en janvier 2018 pour réduire les coûts et stimuler les investissements dans le commerce électronique afin d'améliorer les bénéfices et les ventes, alors qu'il cherche à faire face à la concurrence de rivaux en ligne comme Amazon et de discounters comme Lidl et le détaillant non coté Leclerc.

Bompard, que Carrefour a reconduit en mai 2021 pour diriger pour trois autres années, travaille sur un nouveau plan stratégique et effectue une revue des actifs dans le cadre de ce processus.

En novembre, Carrefour s'est engagé à dépenser 3 milliards d'euros entre 2022 et 2026 pour accélérer l'expansion numérique, l'un des piliers du futur plan stratégique.

L'action Carrefour a gagné 7 % depuis le début de l'année, mais se négocie toujours 20 % en dessous de son niveau lorsque Bompard a pris ses fonctions en juillet 2017.

(1 $ = 0,8800 euros)