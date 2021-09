Carrefour: démission des administrateurs Alexandre Arnault et Nicolas Bazire

Paris (awp/afp) - Carrefour a annoncé mardi la démission de son conseil d'administration d'Alexandre Arnault, fils du patron de LVMH qui a récemment annoncé vendre ses participations dans le groupe de distribution alimentaire, et de Nicolas Bazire, remplacés par le président du directoire de Publicis Arthur Sadoun.

La cooptation de ce dernier "sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires de Carrefour", précise le groupe.

Le PDG du groupe Alexandre Bompard a loué "le profil international, l'expérience en matière de transformation d'entreprise et l'expertise digitale" d'Arthur Sadoun, 50 ans et président du directoire de Publicis depuis 2017.

Les départs d'Alexandre Arnault et de Nicolas Bazire, membre du comité exécutif de LVMH, font suite au départ du capital de Carrefour de Bernard Arnault, annoncé fin août après 14 ans de présence.

Le milliardaire français a annoncé céder sa participation de quelque 5,7% des actions, valorisée au cours du moment à quelque 757 millions d'euros. Le groupe n'a jamais retrouvé sa valorisation de l'époque.

Alexandre Arnault avait remplacé son père au conseil d'administration de Carrefour en 2019, tandis que Nicolas Bazire avait été reconduit en mai 2021 comme membre indépendant du conseil d'administration de Carrefour, pour un mandat de trois ans.

Sa nomination avait été contestée par certains actionnaires du groupe, ne recueillant que 60,09% des voix.

"Même s'il y a la présomption d'innocence et qu'il a fait appel", Nicolas Bazire "a quand même été condamné à trois ans de prison ferme" en 2020 pour complicité et recel d'abus de biens sociaux dans le cadre de l'affaire Karachi, expliquait à l'époque Sylvain Macé, représentant syndical CFDT et secrétaire de l'ARASC, une association "pour la représentation des actionnaires et salariés Carrefour".

Les principaux actionnaires du distributeur après le départ de Bernard Arnault seront la famille Moulin, qui possède les Galeries Lafayette et détenait au 31 décembre 2020 quelque 12,5% du capital, et le milliardaire brésilien Abilio Diniz, qui en possédait 7,65%.

