Carrefour dépasse les attentes en 2021 et annonce un nouveau rachat d'actions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Carrefour a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes en 2021 et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 750 millions d'euros pour l'exercice en cours, ainsi que de nouveaux efforts d'économies pour atténuer l'impact de l'inflation.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, le chiffre d'affaires de Carrefour a atteint 81,25 milliards d'euros, en progression de 2,3% en données comparables.

Le résultat opérationnel courant (ROC) est ressorti à 2,27 milliards d'euros, en hausse de 7,7% à taux de change constants. Le bénéfice net s'est établi à 1,07 milliard d'euros, contre 641 millions d'euros un an plus tôt.

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes tablaient, en moyenne, sur un ROC de 2,22 milliards d'euros et un bénéfice net de 1,04 milliard d'euros.

Carrefour a également indiqué avoir généré un flux de trésorerie disponible "record" de 1,23 milliard d'euros en 2021, contre 1,06 milliard en 2020, et supérieur à son objectif d'un cash flow libre net supérieur à 1 milliard d'euros.

Ces résultats conduisent le groupe à annoncer un nouveau programme de rachat d'actions de 750 millions d'euros en 2022, après avoir racheté pour 700 millions d'euros de titres en 2021. Le conseil d'administration proposera par ailleurs le versement d'un dividende de 0,52 euro par action lors de la prochaine assemblée générale, contre 0,48 euro un an plus tôt.

Face à la hausse des prix de l'énergie, du transport et des matières premières notamment agricoles, le distributeur a par ailleurs décidé de renforcer son plan d'économies. Il vise désormais 2,7 milliards d'euros d'économies sur la période 2021-2023, contre un précédent objectif de 2,4 milliards d'euros.

"Ces pressions inflationnistes devraient perdurer en 2022 et avoir un impact plus significatif pour l'ensemble des acteurs du marché, particulièrement en Europe", a souligné Carrefour dans un communiqué. Il compte nénamoins sur sa "longue expérience des environnements inflationnistes du fait de son implantation internationale", et sur la montée en puissance de ses marques propres et de son programme de fidélité pour atténuer les impacts de l'inflation sur ses clients.

