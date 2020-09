Carrefour : des perspectives négatives pour Moody's

29/09/2020 | 12:12

Moody's attribue une note d'émetteur à long terme Baa1 à Carrefour avec des perspectives négatives, notamment ' si les améliorations attendues ne se concrétisent pas au cours des 12 à 19 prochains mois ', explique l'agence de notation.



A travers son plan ' Carrefour 2022 ', le groupe s'est engagé dans un vaste plan de transformation qui commence à porter ses fruits. 2,4 milliards d'euros d'économies ont été réalisés entre 2017 et le 30 juin 2020. Selon Moody's la marge EBITDA devrait passer de 4,9% en 2019 à 5,8% en 2020.



' Cependant, Carrefour continue à faire face à des défis important ', poursuit Moody's. 'Le groupe doit notamment améliorer sa trésorerie afin de maintenir un profil de crédit à hauteur de la notation Baa1'. Moody's s'attend à ce que le groupe conduise une politique financière prudente, avec seulement un petit nombre d'acquisitions, et qu'il continue à verser une partie de ses dividendes en actions jusqu'à ce que la trésorerie s'améliore suffisamment.



